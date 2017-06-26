ЕСПЧ обсудит пересмотр дела о запрете усыновления американцами детей из РФ

СТРАСБУРГ, 26 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Коллегия Большой палаты ЕСПЧ 3 июля постановит, давать ли ход ходатайствам о пересмотре ранее принятого решения о дискриминационном характере запрета на усыновление гражданами США детей из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европейского суда.

"В понедельник, 3 июля, группа из пяти судей Европейского суда по правам человека рассмотрит просьбы государств и заявителей о передаче ранее вынесенных решений в Большую палату", — уточнили в суде.

Решение о дискриминационном характере запрета на усыновление детей из России гражданами США (дело "A.H. и другие др. против России") входит в число просьб о направлении в Большую палату. В пресс-службе уточнили, что запрос "был подан как заявителями, так и правительством России".

Если коллегия даст ход ходатайствам, дело будет рассмотрено заново, если нет – решение будет окончательно утверждено.

В решении, опубликованном 17 января 2017 года, Европейский суд заявил, что запрет на усыновление российских детей американцами привел к незаконной дискриминации. Согласно Европейской конвенции по правам человека, в течение трех месяцев со дня принятия решения ЕСПЧ любая из сторон может, в исключительных случаях, потребовать передачи дела Большой палате Суда из 17 членов.