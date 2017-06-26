Мексика запросила помощь ФБР для расследования электронного шпионажа

МЕХИКО, 26 июн — РИА Новости. Глава специальной прокуратуры по реагированию на преступления против свободы слова Мексики Рикардо Санчес сообщил, что его страна обратилась к ряду международных организаций и ФБР США за помощью в расследовании случаев возможного электронного шпионажа.

На минувшей неделе генеральная прокуратура Мексики открыла дело в связи с данными о якобы имевшем месте шпионаже в отношении журналистов, защитников прав человека и общественных активистов.

"Мы попросили содействия от международных правительственных организаций, таких как ФБР США, международный союз электросвязи ООН, всемирная ассоциация мобильных операторов", — заявил Санчес на пресс-конференции в Мехико.

Ранее прокуратура уже пообещала провести все необходимые действия, включая экспертизы, в том числе анализ данных со взломанных мобильных телефонов, и подчеркнула, что решительно осуждает подобные незаконные вторжения в коммуникации работников СМИ и общественных деятелей.