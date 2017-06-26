Главреду украинского издания "Страна.ua" придется ночевать в СИЗО

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Главному редактору украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве придется провести еще одну ночь в СИЗО из-за длительного зачисления залога, тем временем ему якобы готовят новое подозрение, сообщила редакция издания.

Ранее Гужва был задержан в Киеве по подозрению в том, что вымогал деньги у депутата "Радикальной партии" Дмитрия Линько. По утверждению правоохранителей, журналист требовал 20 тысяч долларов и получил половину из них за неразмещение компрометирующих материалов на политика, Генпрокуратура сообщила о наличии видео- и аудиодоказательств. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. В субботу суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), в понедельник за Гужву внесли залог, после чего он должен выйти из СИЗО.

По данным редакции, которая ссылается на адвоката Гужвы Юрия Иващенко, служащие государственной судебной администрации Украины не успели подписать справку о перечислении залога за главного редактора издания. "Деньги поступили, но мы не можем подписать справку — у нас рабочий день закончился", — заявили госчиновники адвокату.

"В связи с этим Игорю Гужве придется провести еще одну ночь в Лукьяновском СИЗО", — сообщило издание.

В свою очередь заместитель главного редактора Светлана Крюкова утверждает, что Гужве якобы намерены предъявить новое подозрение.

"По Игорю Гужве готовится новое подозрение. Старое дело развалилось в хлам. Задача винницкого театра за ночь написать новое. И утром вручить. Режиссеры консультируются, тянут время", — написала Крюкова в понедельник в Facebook.