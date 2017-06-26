Киев потребует возвращения финансовых гарантий на "Евровидение"

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Киев будет требовать возвращения арестованных в Швейцарии средств, выделенных Киевом в качестве финансовых гарантий на проведение "Евровидения-2017", заявил в понедельник председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

Ранее Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру ареста 15 миллионов евро финансовых гарантий, предоставленных Украиной на проведение песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве. Для обеспечения подготовки и проведения "Евровидения" Украина предоставила Европейскому вещательному союзу финансовую гарантию в сумме 15 миллионов евро.

"Нам неинтересно даже, кто (стал инициатором ареста — ред.). Нам должны вернуть деньги, и мы будем этого требовать", — заявил Аласания интернет-изданию "Украинская правда".

По его словам, сейчас этим вопросом занимается швейцарская юридическая фирма.

Председатель телерадиокомпании также отметил, что пока нет оснований считать, что причиной инцидента может быть иск канала Euronews.

Соорганизатор конкурса на Украине Национальная общественная телерадиокомпания Украины ранее обратилась в юридическую фирму из Швейцарии, чтобы выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством. Телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что арест средств может быть связан с претензиями телеканала Euronews к НОТУ.