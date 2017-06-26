Самолет Thomas Cook экстренно сел в Манчестере из-за сломанного крыла

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самолет авиакомпании Thomas Cook совершил экстренную посадку в аэропорту британского города Манчестер из-за сломанного крыла, пишет газета Daily Mail.

По данным издания, лайнер вылетел из Манчестера на Кубу в 12.20 по местному времени (14.20 мск). Из-за поломки крыла ему пришлось повернуть обратно в аэропорт вылета. Лайнер совершил посадку в районе 15.00 по местному времени (17.00 мск).

На появившихся в СМИ фото видно, что у самолета Airbus A330 нет части крыла. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

В авиакомпании сообщили, что у лайнера случилась "предположительная техническая неисправность" в воздухе. О причинах поломки крыла не сообщается.