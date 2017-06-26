В Центральноафриканской республике убили волонтера Красного Креста

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Группа неизвестных вооруженных людей застрелила волонтера Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) в городе Бангасу на юго-востоке Центральноафриканской республики (ЦАР), сообщает агентство Рейтер.

Инцидент произошел еще в пятницу вечером, однако о нем стало известно только в понедельник. По данным представителя IFRC, волонтер погиб, когда находился на дежурстве в комплексе организации.

Ситуация в ЦАР, где уже более двух с половиной лет идут столкновения христианских и мусульманских группировок, обострилась после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года, и прихода к власти самопровозглашенного президента-мусульманина Мишеля Джотодии. Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака".