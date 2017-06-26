МЧС России готово помочь Китаю в ликвидации последствий схода оползня

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков выразил готовность оказать помощь Китаю в ликвидации последствий схода оползня, сообщает пресс-служба МЧС России.

В сообщении отмечается, что "глава ведомства Владимир Пучков направил министру гражданской администрации Китайской Народной Республики телеграмму, в которой выразил свои соболезнования и готовность оказать помощь в ликвидации последствий схода оползня".

"От имени МЧС России примите мои искренние соболезнования в связи со сходом оползня в населенном пункте Синьмо городского уезда Маосянь провинции Сычуань, — цитирует пресс-служба слова министра. — Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с семьями погибших и раненых. Сообщите, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Китайской Народной Республике в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".

Оползень сошёл утром 24 июня, погребя под собой 62 домашних хозяйства. За прошедшие выходные поступала противоречивая информация о погибших и пропавших без вести. Агентство Синьхуа в ночь на воскресенье сообщило, что спасатели нашли тела 15 человек. Позже Центральное телевидение Китая сообщило, что спасатели извлекли тела еще 10 жертв. Однако в понедельник китайские СМИ пишут о 10 найденных телах в общей сложности, а также о 93 пропавших без вести. В спасательной операции, которая не прекращалась, задействованы более 2,5 тысячи человек.

В МЧС также сообщили, что Пучков направил соболезнования министру внутренних дел Пакистана в связи с возгоранием цистерны с топливом, в результате которого погибли более 150 человек.