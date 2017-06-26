КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Полиция расследует потасовку в Николаеве во время встречи с горожанами депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, ранее осужденной в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованной указом президента России, сообщила в понедельник пресс-служба полиции в Николаевской области.

Накануне местные СМИ сообщили, что радикалы в Николаеве забросали яйцами Савченко. По данным СМИ, это произошло на площади, где она встречалась с местными жителями. Радикалы обвинили Савченко в том, что она "работает на российскую власть и ФСБ", а также ведет переговоры с ополченцами, и начали кидать в нее яйца, произошла потасовка.

"В результате инцидента в полицию поступили два заявления о причинении телесных повреждений от помощника народного депутата (начато уголовное производство по признакам статьи "умышленное легкое телесное повреждение") и представителя одной из партий, который в своем избиении обвиняет патрульного полицейского. О правомерности действий патрульного назначена служебная проверка, на время которой полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении пресс-службы на сайте областной полиции.

На Украине ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря 2016 года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал Савченко "троянским конем", преподнесенным украинцам со стороны России.