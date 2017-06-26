Индийская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Кашмире

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Полиция Индии применила слезоточивый газ и пневматическое оружие против демонстрантов c флагами Пакистана в индийском штате Джамму и Кашмир, сообщило издание Hindustan Times.

В штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.

По данным издания, столкновения прошли сразу в нескольких округах штата во время празднований, приуроченных к мусульманскому празднику Ураза-байрам. Протестующие выкрикивали сепаратистские лозунги и бросали камни в сотрудников службы безопасности, в результате чего около 10 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции индийского штата Джамму и Кашмир был забит насмерть толпой у входа в мечеть.