Матвиенко отметила усиление влияния США на внутренние процессы в России

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Влияние на внутренние процессы в России со стороны США усиливается, о чем свидетельствуют данные, поступающие из регионов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спикер верхней палаты напомнила, что Совфед провел общественные слушания о недопущении вмешательства во внутренние дела РФ.

"Мы знаем, как сегодня ведет себя конгресс США. Не потому что мы какие-то зеркальные меры приняли, но в конгрессе США создан специальный комитет по противодействию влиянию России, надуманному, придуманному, по которому не существует ни фактов, ни свидетельств", — сказала она.

"В то же время к нам приходит информация из регионов, насколько усиливается влияние на внутренние процессы страны", — добавила Матвиенко.