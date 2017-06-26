Пекин "недоумевает" из-за стратегии США в Афганистане

ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай на фоне активизации своей роли в урегулировании афганской проблемы оказался в недоумении в связи с решением США устранить должность спецпосланника по Афганистану, заявил специальный посланник МИД КНР по делам Афганистана Дэн Сицзюнь.Washington Post сообщила, что госдеп устранит должность специального представителя по Афганистану и Пакистана на фоне подготовки США к отправке новых военных подразделений в Афганистан. Сообщалось, что исполняющий обязанности специального представителя Лорел Миллер должна была покинуть эту должность в пятницу.
"Я прочитал это сообщение, когда был в Исламабаде и сопровождал в поездке министра Ван И. В сообщении говорилось, что офис спецпосланника по Афганистану и Пакистану закрыт. И госпожа Миллер покинула свою должность. Я правда не знаю, что будет дальше с политикой США в Афганистане. Мне любопытно знать, как к этому отнесется правительство Афганистана, потому что США играют очень важную роль в афганском вопросе. Что теперь, когда офис закрыт? Означает ли это большое изменение в политике США?" — заявил Дэн Сицзюнь на брифинге по итогам визита Ван И в Пакистан и Афганистан.
Китай, Пакистан и Афганистан накануне опубликовали совместное заявление по итогам визита главы МИД Китая Ван И в эти две страны. Афганистан и Пакистан договорились создать механизм управления кризисами, а китайская сторона будет оказывать им в этом поддержку. Кроме того, Китай, Пакистан и Афганистан договорились о создании механизма трехстороннего диалога на уровне министров иностранных для сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.