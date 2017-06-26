Пекин "недоумевает" из-за стратегии США в Афганистане

ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай на фоне активизации своей роли в урегулировании афганской проблемы оказался в недоумении в связи с решением США устранить должность спецпосланника по Афганистану, заявил специальный посланник МИД КНР по делам Афганистана Дэн Сицзюнь.

Ранее газета Washington Post сообщила, что госдеп устранит должность специального представителя по Афганистану и Пакистана на фоне подготовки США к отправке новых военных подразделений в Афганистан. Сообщалось, что исполняющий обязанности специального представителя Лорел Миллер должна была покинуть эту должность в пятницу.

"Я прочитал это сообщение, когда был в Исламабаде и сопровождал в поездке министра Ван И. В сообщении говорилось, что офис спецпосланника по Афганистану и Пакистану закрыт. И госпожа Миллер покинула свою должность. Я правда не знаю, что будет дальше с политикой США в Афганистане. Мне любопытно знать, как к этому отнесется правительство Афганистана, потому что США играют очень важную роль в афганском вопросе. Что теперь, когда офис закрыт? Означает ли это большое изменение в политике США?" — заявил Дэн Сицзюнь на брифинге по итогам визита Ван И в Пакистан и Афганистан.

Он отметил, что эта должность нужна была для продвижения мирных переговоров. "Я действительно не знаю, будут ли США уделять больше внимания военной стороне, нежели продвижению переговоров. Хотя госпожа Миллер очень четко заявила мне здесь в Пекине, что новая администрация США по-прежнему рассматривает политическое урегулирование единственным методом установления мира и стабильности в Афганистане", — сказал Дэн Сицзюнь.

Китай, Пакистан и Афганистан накануне опубликовали совместное заявление по итогам визита главы МИД Китая Ван И в эти две страны. Афганистан и Пакистан договорились создать механизм управления кризисами, а китайская сторона будет оказывать им в этом поддержку. Кроме того, Китай, Пакистан и Афганистан договорились о создании механизма трехстороннего диалога на уровне министров иностранных для сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.