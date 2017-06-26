В СФ прокомментировали решение Киева закупать уголь в США вместо Донбасса

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Заявление президента Украины Петра Порошенко о поставках угля из США — политическое, оно говорит о блокировке Киевом минских соглашений, считает зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.

В ходе интервью трем украинским телеканалам Порошенко заявил, что Украина закупит два миллиона тонн угля в Пенсильвании (США). Власти Украины заявили об отказе покупать уголь Донбасса.

Васильев отметил, что подписание итогового соглашения с США — большой вопрос, и напомнил, что поставщики всегда окупают свои расходы за счет потребителей — простых граждан.

"Важно понимать, что это, прежде всего, заявление политическое. Поскольку отказ руководства Украины сотрудничать с Донбассом свидетельствует если не об отказе, то, по крайней мере, существенном игнорировании минских договоренности. О каких договоренностях можно будет вести речь, если Киев выставляет подобные условия", — сказал Васильев РИА Новости в понедельник.

Кроме того, власти Киева намерены отказаться от поставок угля из России.

После таких заявлений Киеву не остается ничего, кроме как практически полностью перестраивать все свои договоренности по экспорту, поскольку на сегодняшний день поставки угля на Украину в значительной степени покрываются именно за счет России, добавил сенатор.

"Я бы не стал сейчас прогнозировать будущие взаимоотношения России и Украины по данному вопросу, поскольку, на мой взгляд, Петр Порошенко договоренности о намерениях выдает как факт свершившийся. Когда будет подписан этот договор на поставку угля из Америки, да и будет ли он подписан вообще – большой вопрос", — подчеркнул сенатор.

По мнению сенатора, на сегодняшний день с определенной долей уверенности можно говорить лишь о том, что Порошенко во время визита в США встретился с министром энергетики Соединенных Штатов Риком Перри и договорился о его визите на Украину, который возможно состоится в августе текущего года.

Васильев отметил, что говорить о возможности заменить многолетних надежных партнеров легко и просто — это лукавство.

"Ценообразование и логистику ещё никто не отменял. Законы экономики таковы, что даже если далекие страны-поставщики заинтересованы в рынке сбыта и готовы какое-то время демпинговать цены, то рано или поздно захотят окупить дополнительные затраты", — подчеркнул замглавы комитета. А заплатит в итоге за все потребитель — житель Украины, для которого и так тарифы на коммунальные услуги уже практически неподъемная ноша, заключил он.