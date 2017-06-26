Дочь Трампа Иванка назвала его политические инстинкты "феноменальными"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Старшая дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка в эфире телепередачи "Fox & Friends" на телеканале Fox News заявила, что политические инстинкты ее отца являются "феноменальными".

"Я стараюсь не вмешиваться в политику. Его (Дональда Трампа — ред.) политические инстинкты феноменальны… Я оставляю политику другим людям и склоняюсь к тем вопросам, которые меня особенно волнуют", — заявила она.

"Я даю советы своему отцу по множеству вопросов. Он верит, что я искренне выражаю свое мнение… Я открыто и искренне даю ему советы. Иногда мы соглашаемся, иногда нет. Мы разные люди, есть вопросы, мнение по которым у нас расходится. Я думаю это нормально — не на 100% соглашаться по всем вопросам", — заявила Иванка.

На вопрос о том, как бы Иванка оценила своего отца, она ответила, что поставила бы ему наивысшую отметку. "Я думаю, что он делает потрясающую работу, невероятную работу", — заявила Иванка.