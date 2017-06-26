СМИ рассказали о правах граждан ЕС в Британии после Brexit

ЛОНДОН, 26 июн — РИА Новости. Правительство премьера Великобритании Терезы Мэй в понедельник готовится опубликовать 15-страничный документ с текстом предложений коллегам в Брюсселе по выходу Великобритании из ЕС. Как ожидается, прописанные в документе права граждан стран ЕС, проживающих в Великобритании, будут максимально приближены к тем правам, которыми обладают граждане страны, но при этом Лондон и Брюссель могут заспорить о вопросах юрисдикции европейских судов.

План призван гарантировать гражданам ЕС после Brexit право на проживание, медицинское обслуживание, образование, право приема на работу и даже пенсии — в общей сложности в стране проживает около 3,2 миллиона граждан стран Евросоюза. При этом, как предполагает газета The Guardian , камнем преткновения в переговорах с Брюсселем станет вовсе не этот момент, а вопрос юрисдикции европейских судов и того, как их решения впредь будут распространяться на Лондон.

Власти ЕС ранее уже сделали собственное предложение Британии, пообещав гарантировать гражданам страны, которые живут в странах ЕС, права, которые позволили бы им путешествовать между своей страной и той, где они проживают или работают. Маловероятно, что такое право будет предоставлено британцам, которые в ЕС не живут.

Еще одним пунктом предложений Мэй станет вопрос более легкой депортации "серьезных и злостных" преступников, при этом, по словам министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса, депортировать обычных граждан ЕС из Великобритании никто не собирается.

Что же касается юрисдикции Суда Европейского союза (European Court of Justice), то здесь, скорее всего, Лондон и Брюссель ждут серьезные расхождения, которые даже могут стать причиной переноса переговоров на более поздний срок.