СМИ рассказали о правах граждан ЕС в Британии после Brexit

ЛОНДОН, 26 июн — РИА Новости. Правительство премьера Великобритании Терезы Мэй в понедельник готовится опубликовать 15-страничный документ с текстом предложений коллегам в Брюсселе по выходу Великобритании из ЕС. Как ожидается, прописанные в документе права граждан стран ЕС, проживающих в Великобритании, будут максимально приближены к тем правам, которыми обладают граждане страны, но при этом Лондон и Брюссель могут заспорить о вопросах юрисдикции европейских судов.The Guardian, камнем преткновения в переговорах с Брюсселем станет вовсе не этот момент, а вопрос юрисдикции европейских судов и того, как их решения впредь будут распространяться на Лондон.
Власти ЕС ранее уже сделали собственное предложение Британии, пообещав гарантировать гражданам страны, которые живут в странах ЕС, права, которые позволили бы им путешествовать между своей страной и той, где они проживают или работают. Маловероятно, что такое право будет предоставлено британцам, которые в ЕС не живут.
Что же касается юрисдикции Суда Европейского союза (European Court of Justice), то здесь, скорее всего, Лондон и Брюссель ждут серьезные расхождения, которые даже могут стать причиной переноса переговоров на более поздний срок.