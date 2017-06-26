Порошенко заявил, что обсудил с Макроном проблему пленных в Донбассе

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос ускорения процесса освобождения пленных в Донбассе, и выразил надежду на активизацию этого процесса после переговоров по урегулированию конфликта в регионе в "нормандском формате".

Ранее представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявляла, что несколько сот пленных якобы не хотят возвращаться в Донбасс. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова ранее заявила, что о конкретной дате начала обмена между Киевом и ДНР можно говорить только после окончания процедуры проверки.

"Отдельно мы уделили внимание необходимости ускорения освобождения заложников, 128 украинских заложников находятся на оккупированной территории… Мы будем ждать, что в результате оживления консультаций в "нормандском формате" мы добьемся существенного прогресса в этой очень чувствительной сфере", — заявил Порошенко в понедельник на пресс-конференции после встречи с Макроном.

Переговоры в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе проводятся с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. В рамках "нормандского формата" проходят встречи и телефонные переговоры на высшем, министерском и экспертном уровнях. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в октябре 2016 года в Берлине, на ней была достигнута договоренность о подготовке плана по урегулированию в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.