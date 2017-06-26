Париж озабочен ростом уровня напряженности на востоке Украины

ПАРИЖ, 26 июн — РИА Новости. Французские власти озабочены ростом уровня напряженности на востоке Украины и призывают все стороны соблюдать режим прекращения огня, заявил заместитель официального представителя МИД Франции Александр Жиоржини.

"Мы крайне обеспокоены уровнем насилия на всем протяжении линии соприкосновения, в том числе применением тяжелого вооружения, что запрещено минскими соглашениями", — сказал Жиоржини на брифинге в понедельник.

По его словам, Париж настаивает на необходимости соблюдать перемирие, которое было согласовано, в частности, с 24 июня на уровне Контактной группы.

Представитель МИД также назвал неприемлемыми попытки запугать сотрудников миссии наблюдателей ОБСЕ и воспрепятстовать ее работе. Он отметил, что согласованные сторонами меры по урегулированию ситуации нужно реализовать незамедлительно, при этом Москва, со своей стороны, должна оказать необходимое давление на ополченцев.

В среду, 21 июня, участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали очередное прекращение огня на линии соприкосновения в Донбассе — так называемое хлебное перемирие на время сбора урожая. Оно официально вступило в силу в 00:00 субботы, 24 июня, и должно продлиться до 31 августа.

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