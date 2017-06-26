Эсминец Fitzgerald перед катастрофой не реагировал на сигналы, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Капитан филиппинского грузового судна, с которым в середине июня столкнулся американский эсминец USS Fitzgerald, заявил, что корабль США не реагировал на его предупредительные сигналы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на копию капитанского отчета.

Согласно отчету капитана Рональда Адвинкулы, представленном оператору судна — японской судоходной компании Dainichi Investment Corporation, грузовое судно с помощью световых сигналов предупреждало американский корабль о приближении, однако он не изменил курс и направился наперерез контейнеровозу. По данным капитана, контейнеровоз взял курс вправо, но избежать столкновения не удалось.

Утром 17 июня в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина 154 метра, водоизмещение 8,3 тысячи тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина 222,6 метра, водоизмещение 29 тысяч тонн) ACX Crystal в 20 километрах от берега. В результате столкновения три человека получили ранения, семь человек погибли; оба корабля получили повреждения.

Как отмечает агентство, в связи с этим инцидентом проводятся шесть расследований, в том числе два внутренних расследования ВМС и береговой охраны США. Выяснить причины случившегося пытаются также береговая охрана Японии и филиппинские власти.