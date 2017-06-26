СМИ узнали, во сколько Британии обойдется замена облицовки высоток

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Замена легковоспламеняемой облицовки жилых высоток в Великобритании может обойтись властям в 600 миллионов фунтов стерлингов, если по результатам проверки выяснится, что она не соответствует требованиям безопасности, пишет газета Daily Telegraph со ссылкой на экспертов в строительной области.

Ранее сообщалось, что британские власти проводят проверку на противопожарную безопасность в отношении 600 высотных жилых домов. Пока, по результатам проверки, выяснилось, что требованиям не соответствует облицовка 60 зданий, расположенных в 25 регионах страны. Эксперты издания утверждают, что ее замена может стоить властям до одного миллиона фунтов в каждом случае.

"Работа может стоить около одного миллиона (фунтов стерлингов) за каждый (дом)", – сказал изданию директор компании Northern Heights, работавшей над облицовкой 25 муниципальных жилых строений. "Это не только облицовка, но также установка строительных лесов, обеспечение доступа, демонтаж материала, его переделка и повторная установка", — добавил он.

Проверка жилых высоток на противопожарную безопасность началась в стране после пожара в Лондоне. Ночью 14 июня там загорелся 24-этажный жилой дом Grenfell Tower. Погибли по меньшей мере 79 человек. Скотланд-Ярд сообщил новые детали расследования, согласно которым пожар начался из-за холодильника модели FF175BP Hotpoint. Также стало известно, что облицовка и теплоизоляция здания не прошли тесты на соответствие нормам противопожарной безопасности.

Здание, в котором произошел пожар, находится не в самом благополучном, хотя и снабженном современной социальной инфраструктурой, районе Лондона — Северном Кенсингтоне. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.