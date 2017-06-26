Карасин: говорить о прогрессе по "дорожной карте" по Донбассу пока рано

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Говорить о значительном прогрессе в рамках выработки "дорожной карты" и выполнения минских соглашений преждевременно, заявил журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По его словам, эксперты "нормандской четверки" продолжают обсуждать вопросы, связанные, в том числе, с "дорожной картой".

"Они обсуждают весь комплекс вопросов. К сожалению, говорить о каком-то значительном прогрессе преждевременно, но работу надо продолжать", — сказал Карасин журналистам.