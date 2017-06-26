Более 40% украинцев не поддерживают блокаду Донбасса, показал опрос

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Более 40% украинцев не поддерживают торговую блокаду Донбасса, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", обнародованные в понедельник.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией региона. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными ДНР и ЛНР незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. В Кремле призывали стороны предпринять все возможные действия для разрешения ситуации с блокадой Донбасса, а также разблокировать гуманитарные поставки.

"Сорок три процента не поддерживают решение о блокировании товарных потоков с территорий Донецкой и Луганской областей, контролируемых так называемыми ДНР и ЛНР", — отмечается в пресс-релизе по итогам исследования.

При этом 40% опрошенных поддерживают торговую блокаду, 17% — не определились.

Больше всего решение о торговой блокаде поддерживают в западном регионе страны, жители сел и молодежь.

Опрос проводился с 22 по 31 мая среди совершеннолетних жителей Украины по всей стране. Всего были опрошены 3 тысячи человек, статистическая погрешность не превышает 1,8%.