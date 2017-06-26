Чешское предприятие и РОЭ выиграли тендер НАТО на ремонт афганских Ми-17В5

ПАРИЖ, 26 июн — РИА Новости. Чешское государственное предприятие "Лом Прага" совместно с "Рособоронэкспортом" выиграло тендер НАТО на ремонт и модернизацию четырех вертолетов Ми-17В5, сообщил РИА Новости в понедельник источник в сфере военно-технического сотрудничества.

Россия ранее поставила в Афганистан 63 Ми-17В5 на деньги Пентагона.

""Лом Прага" вместе с "Рособоронэкспортом" выиграли в прошлом году тендер Агентства НАТО по тыловому обеспечению на ремонт и модернизацию четырех поставленных ранее 63 вертолетов Ми-17В5 для Афганистана", — сказал собеседник агентства по завершении авиасалона в Ле Бурже.

По его словам, ремонт и модернизация займет два года – 2017-й и 2018-й.

"Рособоронэкспорт" сотрудничает с "Лом Прага" по вопросам модернизации и ремонта вертолетной техники советского и российского производства в интересах третьих стран. О победе в тендере на ремонт и модернизацию афганских вертолетов ранее публично ничего не сообщалось.