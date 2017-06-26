В Китае обеспокоены возможной покупкой Индией американских беспилотников

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Китай обеспокоен возможной покупкой Индией американских разведывательных беспилотников, сообщил изданию Hindustan Times китайский специалист по вопросам разоружения, директор Центра исследования проблем контроля за вооружениями и разоружения в Школе международных исследований Пекинского университета Хань Хуа.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на близкие к сделке источники сообщило, что США в ближайшие дни объявят о поставках в Индию 22 беспилотников Guardian общей стоимостью более двух миллиардов долларов. Индия направила официальный запрос на приобретение БПЛА еще в июне 2016 года.

По словам китайского специалиста, американские беспилотники помогут Индии вести наблюдение за Индийским океаном.

Как пишет издание, Китай будет следить за итогами визита индийского премьера Нарендра Моди в Вашингтон, в рамках которого он встретится с президентом США Дональдом Трампом. Сообщается, что лидеры двух стран в ходе переговоров, вероятно, обсудят покупку Индией американских истребителей. Однако эта тема, по словам китайского специалиста, не так сильно волнует КНР.

"Некоторые люди в Китае немного обеспокоены. Тем не менее, это не самая передовая технология, которой можно делиться, например, если мы посмотрим на (истребители – ред.) F-16", — заявил Хань Хуа. По поводу "переправки" разведывательных беспилотников в Индийский океан он сказал, что "это увеличит возможности Индии наблюдать за всей территорией Индийского океана". "Это более символично, чем совместное производство F-16", — добавил эксперт.

Беспилотные летательные аппараты Guardian являются разновидностью БПЛА Predator компании General Atomics, рассчитанных для полетов над морской поверхностью. БПЛА могут совершать вылеты длительностью более суток.