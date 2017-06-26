Около 50% украинцев поддерживают вступление страны в ЕС, показал опрос

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Около 50% жителей Украины поддерживают вступление страны в ЕС, свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Украина в будущем надеется стать членом НАТО, для этого в украинском законодательстве предусмотрено достижение стандартов альянса украинскими вооруженными силами к 2020 году. Киев высказывает надежду, что в будущем станет возможным и перспектива вступления в ЕС.

"Половина опрошенных считают, что Украине следует стать членом Европейского союза, 12% — Таможенного союза", — говорится в пресс-релизе по итогам исследования.

При этом 28% респондентов поддерживают "равноудаленность" Украины от ЕС и России, каждый десятый — не определился.

Вступление в ЕС в большей степени поддерживают на западе страны, а также молодежь.

Опрос проводился в период с 22 по 31 мая среди совершеннолетнего населения Украины по всей стране. Всего были опрошены 3 тысячи человек, статистическая погрешность не превышает 1,8%.