Вступление Украины в НАТО поддерживает 40% населения страны, показал опрос

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Более 40% населения Украины поддерживают вступление страны в НАТО, свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Если бы сегодня проводился референдум по вступлению Украины в НАТО, то 43% проголосовали бы "за", против — 30%, 13% не голосовали бы, а еще 14% не определились", — говорится в пресс-релизе по итогам исследования.

Вступление в НАТО в большей степени поддерживают на западе Украины, а также молодежь.

Опрос проводился с 22 по 31 мая среди совершеннолетнего населения по всей Украине. Всего были опрошены 3 тысячи человек, статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Также Рада приняла документ, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.