В НАТО не ожидают негативного эффекта от Brexit

БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) не окажет никакого негативного эффекта на НАТО, заявил в понедельник глава военного комитета альянса генерал Петр Павел.

"Я не ожидаю никакого негативного эффекта (для НАТО в результате Brexit – ред.), — сказал он в интервью, прямую трансляцию которого организовало на своем интернет-сайте европейское издание газеты Politico

В Великобритании 23 июня 2016 года состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС. За выход проголосовали порядка 52% британцев, против — 48%. 24 июня 2016 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке по результатам референдума. Британское правительство 13 июля 2016 года возглавила Тереза Мэй.