Спикеры парламентов России и Афганистана обсудили борьбу с терроризмом

СЕУЛ, 26 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель нижней палаты Национальной Ассамблеи Афганистана Абдул Рауф Ибрагими обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом.

"Сегодня мы видим все большее количество участников, которые приехали в Сеул в рамках второго совещания спикеров парламентов стран Евразии, и мы планируем предложить новые формы работы в рамках парламентского измерения", — сказал Володин.

Ибрагими отметил, что "Национальная Ассамблея и народ Афганистана считают Россию важнейшей державой, которая может сыграть ключевую роль в азиатском регионе и в мире в целом".

"Афганистан и РФ работают над соглашением о сотрудничестве — как только такое соглашение будет подписано, наши отношения укрепятся", — сказал председатель нижней палаты Национальной Ассамблеи Афганистана.

Ибрагими добавил, что Афганистан противостоит международному терроризму, и делает это не только ради своей страны, но ради всех стран в регионе.

"Афганистан, к сожалению, с учетом ресурсов и потенциала сам по себе не может добиться существенных успехов в борьбе с терроризмом в одиночестве", — добавил он.

По его мнению, "это серьезная распространенная проблема сейчас, терроризм, и даже если Афганистан объединит усилия с другими странами, будет сложно с ней справиться".

26 — 27 июня проходит официальный визит председателя Госдумы Володина в Республику Корея, где он принимает участие во втором совещании спикеров парламентов стран Евразии.