Южная Корея не откажется от ПРО США, несмотря на сомнения о вреде экологии

ТОКИО, 26 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южная Корея не намерена отказываться от планов по размещению американской системы ПРО THAAD, несмотря на отсутствие полных данных о ее возможном влиянии на окружающую среду, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на главу МИД.
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Политик подчеркнула, что оценка влияния системы ПРО на окружающую среду на Корейском полуострове является делом внутренним.
"Это не означает, что мы отменим или пересмотрим свое решение по размещению THAAD", — добавила Кан Гён Хва.
В начале июня в СМИ попала информация, что в Южную Корею без ведома администрации нового президента Мун Чжэ Ина были введены дополнительные четыре ракетные пусковых установки. Администрация президента обвинила заместителя министра обороны по вопросам политики Ви Сын Хо в умышленном сокрытии от руководства информации по американской системе ПРО THAAD с целью избежать оценки ее воздействия на окружающую среду.
В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.