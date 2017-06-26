Южная Корея не откажется от ПРО США, несмотря на сомнения о вреде экологии

ТОКИО, 26 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южная Корея не намерена отказываться от планов по размещению американской системы ПРО THAAD, несмотря на отсутствие полных данных о ее возможном влиянии на окружающую среду, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на главу МИД.

"

У моего правительства нет намерений дать задних ход тем обязательствам, которые были сделаны в рамках американо-южнокорейского альянса", — цитирует агентство слова главы МИД Кан Гён Хва.

Политик подчеркнула, что оценка влияния системы ПРО на окружающую среду на Корейском полуострове является делом внутренним.

"Это не означает, что мы отменим или пересмотрим свое решение по размещению THAAD", — добавила Кан Гён Хва.

В начале июня в СМИ попала информация, что в Южную Корею без ведома администрации нового президента Мун Чжэ Ина были введены дополнительные четыре ракетные пусковых установки. Администрация президента обвинила заместителя министра обороны по вопросам политики Ви Сын Хо в умышленном сокрытии от руководства информации по американской системе ПРО THAAD с целью избежать оценки ее воздействия на окружающую среду.

Кроме этого выяснилось, что общая оценка воздействия американской противоракетной системы на окружающую среду Южной Кореи не проводилась. Для размещения комплекса THAAD правительство Южной Кореи согласилось выделить участок в 690 тысяч квадратных метров в два этапа. Нынешнее руководство страны полагает, что это было сделано с целью избежать проведения детальной оценки воздействия системы ПРО США на экологию.

В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.