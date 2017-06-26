Бюро ПАСЕ не принимало заявлений по главе Ассамблеи, сообщил источник

СТРАСБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Никаких специальных заявлений, связанных с ситуацией вокруг главы Ассамблеи Педро Аграмунта, на заседании уставного органа ПАСЕ — Бюро — не принималось, сообщил РИА Новости источник в аппарате Ассамблеи.

Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открывается в Страсбурге. Перед началом работы Ассамблеи проходит заседание Бюро, на котором утверждаются основные темы, которые будут обсуждать европарламентарии.

"Никаких специальных заявлений", — сказал источник, комментируя итоги заседания.

По окончании заседания журналисты попытались задать самому Аграмунту вопросы относительно его будущего, но он не стал на них отвечать.

Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию. Европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия Аграмунту. Однако регламент организации не предлагает механизмов отставки с выборных должностей, в частности, с поста главы ПАСЕ. Уйти с должности он может только добровольно подав в отставку.

В последний день работы весенней сессии Бюро постановило, что Аграмунт не может делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи. Бюро поручило главе комиссии по регламенту Лилиан Мори Паскье подготовить проект документа, позволяющего внести поправки в регламент ПАСЕ Ассамблеи и ввести процедуру отстранения спикера от должности.

Проект этого документа планируется обсудить на летней сессии Ассамблеи. В тексте проекта доклада, поступившем в распоряжение РИА Новости, предлагается установить "процедуру введения в действие принципа институциональной подотчетности тех, кто занимает выборные должности, и освобождать их от занимаемого поста".