Силовиков в Бельгии снабдят ПО для обнаружения сайтов террористов

БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Федеральная полиция, служба государственной безопасности и министерство обороны Бельгии в конце текущего или в начале следующего года будут снабжены специальным программным обеспечением, позволяющим обнаруживать пропагандистские сайты террористов, сообщила в понедельник телерадиокомпания RTL.

По его данным, правительство Бельгии уже одобрило приобретение ПО стоимостью 6,8 миллиона евро.

Федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Лев на прошлой неделе предложил законодательно запретить гражданам королевства посещение "джихадистских сайтов" в целях предотвращения их возможной радикализации.

Ранее телерадиокомпания RTL со ссылкой на данные МВД Бельгии сообщала, что по состоянию на 2017 год в королевстве зафиксированы 18884 человека в базе данных полиции о лицах, подозреваемых в связях с террористами, что в 10 раз превышает показатель 2010 года. Из указанного числа более 2,2 тысячи лиц рассматриваются в качестве личностей, подвергшихся радикализации и потенциально готовых к совершению актов агрессии.