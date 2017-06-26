В гостиничный бассейн в Лос-Анджелесе влетел автомобиль

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Автомобиль в результате ДТП въехал в бассейн одной из гостиниц американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, восемь человек пострадали, сообщает телеканал KABC TV со ссылкой на полицию.

As Many As 8 Hurt — 1 Critically — After Vehicle Slams Into Motel Pool https://t.co/JUXAyYZXIS pic.twitter.com/EAkKFCB3bM — CBS Los Angeles (@CBSLA) 26 июня 2017 г.

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Инцидент произошел около 19.30 по местному времени (5.30 мск). По данным полиции, автомобиль, которым управлял молодой человек, пробил кирпичное ограждение гостиницы и вылетел в находящийся около здания бассейн. В этот момент в бассейне находились несколько детей в возрасте от шести до 10 лет. В результате ДТП никто из них не был серьезно ранен.

Водитель транспортного средства доставлен в больницу. Полиция пытается выяснить, находился ли он в момент ДТП под воздействием алкоголя или наркотиков.