В гостиничный бассейн в Лос-Анджелесе влетел автомобиль

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Автомобиль в результате ДТП въехал в бассейн одной из гостиниц американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, восемь человек пострадали, сообщает телеканал KABC TV со ссылкой на полицию.
As Many As 8 Hurt — 1 Critically — After Vehicle Slams Into Motel Pool https://t.co/JUXAyYZXIS pic.twitter.com/EAkKFCB3bM— CBS Los Angeles (@CBSLA) 26 июня 2017 г.
Водитель транспортного средства доставлен в больницу. Полиция пытается выяснить, находился ли он в момент ДТП под воздействием алкоголя или наркотиков.