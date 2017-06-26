Тайская семья три месяца не убирала упавшее на крышу дерево из-за закона

БАНГКОК, 26 июн – РИА Новости. Таиландская семья в провинции Каласин вынуждена была прожить три месяца в разрушенном доме, на который во время урагана упало дерево ценной охраняемой породы, так как самовольное распоряжение таким растением карается пятью годами тюрьмы, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Nation.
За самовольное спиливание такого дерева таиландское законодательство предусматривает тюремный срок от двух до пяти лет, поэтому члены семьи не могли самостоятельно убрать ствол, разломивший их дом пополам и перерубивший питавшие жилище электрические провода, говорится в сообщении.
Генерал, получивший обращение только в прошедшую субботу, в воскресенье распорядился направить на место происшествия полицейских и лесных рейнджеров, которые спилили погибшее дерево, распилили ствол и убрали его части с развалин дома. Генерал также распорядился выдать пострадавшей семье доски и другие строительные материалы, необходимые для восстановления их деревянного жилища, сообщает газета.