Тайская семья три месяца не убирала упавшее на крышу дерево из-за закона

БАНГКОК, 26 июн – РИА Новости. Таиландская семья в провинции Каласин вынуждена была прожить три месяца в разрушенном доме, на который во время урагана упало дерево ценной охраняемой породы, так как самовольное распоряжение таким растением карается пятью годами тюрьмы, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Nation.

Гигантское дерево породы Siamese Rosewood (Сиамское красное дерево) упало на дом, надломившись у корней, 29 апреля во время сильного урагана. Так как оно не до конца отделилось от корней, формально дерево все еще считалось растущим.

За самовольное спиливание такого дерева таиландское законодательство предусматривает тюремный срок от двух до пяти лет, поэтому члены семьи не могли самостоятельно убрать ствол, разломивший их дом пополам и перерубивший питавшие жилище электрические провода, говорится в сообщении.

Члены семьи неоднократно обращались в полицию с просьбой убрать дерево и дать им возможность отремонтировать свое жилье, однако помощь пришла только когда одно из их обращений попало в руки заместителя начальника главного управления национальной полиции Таиланда генерала Сивары Рансибрахманакуна.

Генерал, получивший обращение только в прошедшую субботу, в воскресенье распорядился направить на место происшествия полицейских и лесных рейнджеров, которые спилили погибшее дерево, распилили ствол и убрали его части с развалин дома. Генерал также распорядился выдать пострадавшей семье доски и другие строительные материалы, необходимые для восстановления их деревянного жилища, сообщает газета.