В Харьковской области неизвестные в камуфляжной форме подорвали банкомат

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Неизвестные ночью в Харьковской области подорвали банкомат национализированного на Украине Приватбанка, сообщила в понедельник пресс-служба областного отделения полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на понедельник около 02.30 (совпадает с мск) в поселке Высокий.

"В дежурную часть Харьковского отделения полиции поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции "Октябрьская". Он рассказал, что в поселке Высокий возле магазина трое неизвестных в камуфляжной форме неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и украли деньги", — говорится в сообщении.

Руководство полиции и следственно-оперативная группа выехали по указанному адресу, сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия, сумма украденных денег устанавливается, сообщили в пресс-службе.

По данным правоохранителей, проводятся мероприятия для задержания лиц, причастных к правонарушению, возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.