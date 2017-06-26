На выборах в Албании предварительно лидирует правящая партия

БЕЛГРАД, 26 июн – РИА Новости. Социалистическая партия Албании премьер-министра Эди Рамы лидирует на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах с результатом около 50% голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам подсчета голосов с малого числа участков.

Второе место занимает ведущая оппозиционная Демократическая партия, которая получает около 27% голосов.

Голосование прошло при самой низкой явкой в истории Албании со времен падения коммунизма. По предварительным данным, в волеизъявлении приняли участие около 45% от 3,4 миллиона избирателей. Наблюдатели связывают это с мусульманским праздником Ураза-байрам 25 июня и жаркой температурой, местами свыше 35 градусов. На парламентских выборах 2013 года явка составляла 53%.

Ситуация голосованием оказалась столь плачевной, что время работы участков было продлено по решению ЦИК на один час с 19.00 до 20.00 по местному времени.

После окончания голосования некоторые сотрудники на местах стали отказываться подсчитывать бюллетени, ссылаясь на усталость и намереваясь продолжить работу в понедельник. В этой связи глава ведомства Клемент Згури публично призвал их продолжить исполнять обязанности в соответствии с законом, угрожая штрафами и административными расследованиями.

Голосование было отмечено отдельными инцидентами и нарушениями. Помощь полиции, по официальной информации, понадобилась в 72 случаях.

Граждане страны в воскресенье выбирали 140 депутатов однопалатного парламента в 12 административных округах, при этом порог для прохождения в законодательный орган составляет 3% для партий и 5% для коалиций. На депутатские мандаты претендуют 18 политических объединений.