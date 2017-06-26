Володин поддержал проведение в Пакистане конференции по борьбе с террором

СЕУЛ, 26 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею председателя национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Пакистана Садара Айяза Садиком о проведении конференции с участием Ирана, Китая, Пакистана, Афганистана, где будут обсуждаться темы безопасности и борьбы с терроризмом.

Предположительно, конференция может пройти в декабре.

"Мне кажется, это те темы, которые будут интересны для всех — взаимосвязанность, продовольственная безопасность, энергетическая и борьба с терроризмом. И по согласованию со сторонами — то, с чем согласятся все стороны, станет повесткой дня", — сказал Садик на встрече с Володиным.

"Проведение конференции с участием Ирана и Китая, это можно было сделать, как вы предлагаете, в Пакистане. Мы могли бы присоединиться и принять участие в самой конференции", — отметил Володин.

Также Садик предложил привлечь к участию в конференции Турцию, спикер Госдумы РФ эту идею поддержал.

Спикер парламента Пакистана попросил передать приветствие экс-спикеру Госдумы Сергею Нарышкину, который сейчас занимает должность главы Службы внешней разведки (СВР).

"Я обязательно ему передам и ваш привет", — ответил Володин, добавив, что встречался с Нарышкиным в преддверии своего визита в Сеул.

Делегация Госдумы во главе с Володиным находится с официальным визитом в Сеуле, где пройдет второе совещание спикеров стран Евразии. Также запланированы ряд двухсторонних встреч.