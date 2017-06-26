В Колумбии не менее трех человек погибли при крушении судна с туристами

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли после того, как судно со 150 туристами затонуло на северо-западе Колумбии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Кроме того, шеф полиции Колумбии сообщил, что 30 человек пропали без вести.

Туристическое судно затонуло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе в департаменте Антьокия. Была начата спасательная операция, военно-воздушные силы Колумбии направили к месту происшествия вертолет. Мэр города Медельин (административный центр департамента), расположенного к западу от Гуатапе, сообщил об отправке пожарных и водолазов.

Те, кому удалось спастись, сообщили местным СМИ, что судно под названием El Almirante было перегружено и ни у кого из находившихся на борту не было спасательных жилетов.