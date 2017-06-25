В ООН выразили соболезнования Пакистану после взрыва бензовоза

ООН, 25 июн — РИА Новости. ООН готова оказать помощь Пакистану в связи с масштабным пожаром в провинции Пенджаб, сообщил в воскресенье официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь выражает соболезнования народу и правительству Пакистана в связи с трагическими событиями и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. ООН готова оказать властям любую поддержку, если будет необходимо", — сказал он.

По последним данным, число погибших в результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистане увеличилось до 152 человек. Пожар произошел в провинции Пенджаб в воскресенье утром. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассу. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей и мотоциклов.