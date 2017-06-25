В украинском издании "Страна.ua" собирают деньги на залог за главреда

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Украинское интернет-издание "Страна.ua" заявляет, что редакция объявила сбор денег на залог для главреда издания Игоря Гужвы, которого подозревают в вымогательстве.

Накануне суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов).

"Сегодня, 25 июня, редакция интернет-газеты "Страна.ua" объявила о сборе 544 тысяч гривен (около 21 тысячи долларов) залога для главного редактора издания Игоря Гужвы, которого Шевченковский суд арестовал на 60 дней", — говорится в сообщении издания.

Ранее Гужва был задержан в Киеве по подозрению в том, что вымогал деньги у депутата "Радикальной партии" Дмитрия Линько. По утверждению правоохранителей, журналист требовал 20 тысяч долларов и получил половину из них за неразмещение компрометирующих материалов на политика, генпрокуратура сообщила о наличии видео- и аудиодоказательств. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.