СМИ: автобусный перевозчик отказался перевозить украинцев по безвизу

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Автобусный перевозчик Ecolines отказал в перевозки на рейсе с Украины в Болгарию четырем украинцам из-за отсутствия визы в биометрическом паспорте, сообщает в воскресенье украинское агентство УНИАН.
"Автобусная компания Ecolines отказала в перевозке на рейсе в Болгарии четырем украинцам, которые планировали воспользоваться безвизовым режимом", — говорится в сообщении.
По данным агентства, в автобус не пустили пассажирку с биометрическим паспортом, в котором не было визы. Также агентство сообщает, что об этом случае уже известно МИД Украины.
С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу украинцам в странах ЕС такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.