СМИ: автобусный перевозчик отказался перевозить украинцев по безвизу

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Автобусный перевозчик Ecolines отказал в перевозки на рейсе с Украины в Болгарию четырем украинцам из-за отсутствия визы в биометрическом паспорте, сообщает в воскресенье украинское агентство УНИАН.

"Автобусная компания Ecolines отказала в перевозке на рейсе в Болгарии четырем украинцам, которые планировали воспользоваться безвизовым режимом", — говорится в сообщении.

По данным агентства, в автобус не пустили пассажирку с биометрическим паспортом, в котором не было визы. Также агентство сообщает, что об этом случае уже известно МИД Украины.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу украинцам в странах ЕС такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

При этом ряд международных и украинских экспертов заявляли об опасности наплыва нелегальных мигрантов в ЕС с Украины, а правоохранительные органы ряда стран Евросоюза, в частности Чехии, предупреждали о рисках, связанных с тем, что государство не будет иметь представления о том, кто приезжает на его территорию.