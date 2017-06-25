СМИ: хакеры могли взломать 90 почтовых аккаунтов британских парламентариев

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Хакерская атака на компьютерную сеть британского парламента, о которой стало известно накануне, могла затронуть до 90 почтовых аккаунтов, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

В субботу британская газета Telegraph сообщила, что компьютерная сеть британского парламента подверглась хакерской атаке. По данным издания, депутаты не могли воспользоваться удаленным доступом к электронной почте.

Как заявил официальный представитель парламента, хакеры "осуществили последовательную и решительную атаку на все пользовательские аккаунты в парламенте с тем, чтобы попытаться определить ненадежные пароли". Источники телеканала подтвердили, что целью кибератаки были не конкретные учетные записи. По их данным, скорее, это была попытка проверить безопасность парламентского почтового сервера.

Как отмечает телеканал, кибератака была остановлена, однако участвующие в расследовании специалисты по безопасности в цифровом пространстве не исключают, что хакерам удалось получить доступ к парламентской переписке. В частности, по предварительным данным, в ходе атаки хакеры могли взломать до 90 почтовых аккаунтов. По данным телеканала, это менее 1% от общего числа пользователей компьютерной сети британского парламента, которое составляет девять тысяч.