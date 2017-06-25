Залог за главреда интернет-издания "Страна.ua" внесут в понедельник

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Залог за главреда украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву, которого подозревают в вымогательстве, внесут в понедельник, заявила в воскресенье его адвокат Елена Лукаш.

Накануне суд в Киеве арестовал с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов) Гужву.

"Игорь Гужва передает всем привет и слова благодарности! Уже завтра будет внесен залог и в самое ближайшее время он будет на свободе", — написала Лукаш на своей странице в Facebook в воскресенье.

Ранее Гужва был задержан в Киеве по подозрению в том, что вымогал деньги у депутата "Радикальной партии" Дмитрия Линько. По утверждению правоохранителей, журналист требовал 20 тысяч долларов и получил половину из них за неразмещение компрометирующих материалов на политика, генпрокуратура сообщила о наличии видео- и аудиодоказательств. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.