В прибрежной полосе Темзы, возможно, обнаружили бомбу времен Второй мировой

Флаг на фоне аттракциона Лондонский глаз в Лондоне. Архивное фото

Флаг на фоне аттракциона Лондонский глаз в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Посетителей знаменитого колеса обозрения London Eye в центре британской столицы эвакуировали из-за сообщений о бомбе времен Второй мировой войны в Темзе, сообщает британский таблоид Sun.

Инцидент произошел около 10.30 по местному времени (12.30 мск). Как сообщил представитель полиции, в правоохранительные органы поступило сообщение о предполагаемом снаряде Второй или Первой мировой войны в прибрежной полосе реки Темза.

Полицейские оцепили территорию. Помимо колеса обозрения, службы также эвакуировали посетителей причалов, расположенных рядом с достопримечательностью. Примерно через час оцепление было снято.

Как ожидается, вскоре на место прибудут специалисты, которые намерены изучить предполагаемую бомбу.