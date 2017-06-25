В прибрежной полосе Темзы, возможно, обнаружили бомбу времен Второй мировой

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Посетителей знаменитого колеса обозрения London Eye в центре британской столицы эвакуировали из-за сообщений о бомбе времен Второй мировой войны в Темзе, сообщает британский таблоид Sun.
Полицейские оцепили территорию. Помимо колеса обозрения, службы также эвакуировали посетителей причалов, расположенных рядом с достопримечательностью. Примерно через час оцепление было снято.
Как ожидается, вскоре на место прибудут специалисты, которые намерены изучить предполагаемую бомбу.