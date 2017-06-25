В Киеве произошел дорожный конфликт со стрельбой, пострадал мужчина

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Мужчина пострадал в результате дорожного конфликта со стрельбой в Оболонском районе Киева, сообщает управление Национальной полиции Украины в Киеве.

"Конфликт возник на проспекте Героев Сталинграда по вопросу о первоочередности проезда. В результате 35-летний водитель Infiniti совершил несколько выстрелов из травматического пистолета и ранил в руку и бедро 25-летнего водителя Renault", — говорится в сообщении.

По данным полиции, участники конфликта установлены, пострадавшего госпитализировали, решается вопрос об открытии уголовного дела.