Экс-посол США Макфол заявил, что получал удовольствие от работы с Кисляком

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол попрощался со своим российским коллегой Сергеем Кисляком, подчеркнув, что ему доставляло удовольствие работать вместе с ним, несмотря на имевшие место расхождения во взглядах.

"В свете того, что посол Кисляк готовится покинуть посольство РФ в США, я желаю ему всего доброго. Работать с ним… было удовольствием, хоть мы и расходились во взглядах", — написал Макфол в своем аккаунте в сети микроблоков Twitter.

Макфол был послом в Москве в период с 2012 по 2014 годы. Сейчас он является профессором Стэнфордского университета и активным комментатором по российско-американским отношениям. По данным МИД РФ, Макфолу запрещен въезд в Россию с формулировкой "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона".

Как отмечала на одном из брифингов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, за годы своей службы на должности посла в Москве Макфол продемонстрировал "абсолютную профессиональную непригодность". Захарова подчеркнула: экс-посол США "с треском провалил свою дипломатическую миссию" и, вероятно, "внес свой вклад в ухудшение отношений" наших двух стран.

Кисляк с 2008 года занимает должность посла РФ в США. На протяжении длительного времени дипломата изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что комитет Государственной Думы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на должность нового главы российской дипмиссии в Вашингтоне.

При этом, как отмечала ранее газета "Коммерсант", Антонов может отправиться в Вашингтон в июле — после первой личной встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая должна состояться на полях саммита G20 в Гамбурге.