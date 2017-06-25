Экс-посол США Макфол заявил, что получал удовольствие от работы с Кисляком

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол попрощался со своим российским коллегой Сергеем Кисляком, подчеркнув, что ему доставляло удовольствие работать вместе с ним, несмотря на имевшие место расхождения во взглядах.
Макфол был послом в Москве в период с 2012 по 2014 годы. Сейчас он является профессором Стэнфордского университета и активным комментатором по российско-американским отношениям. По данным МИД РФ, Макфолу запрещен въезд в Россию с формулировкой "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона".
Как отмечала на одном из брифингов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, за годы своей службы на должности посла в Москве Макфол продемонстрировал "абсолютную профессиональную непригодность". Захарова подчеркнула: экс-посол США "с треском провалил свою дипломатическую миссию" и, вероятно, "внес свой вклад в ухудшение отношений" наших двух стран.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что комитет Государственной Думы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на должность нового главы российской дипмиссии в Вашингтоне.
При этом, как отмечала ранее газета "Коммерсант", Антонов может отправиться в Вашингтон в июле — после первой личной встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая должна состояться на полях саммита G20 в Гамбурге.