В Италии начался второй тур выборов в мэры 110 городов

РИМ, 25 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Второй тур частичных административных выборов проходит в воскресенье в Италии, мэров из двух кандидатов выбирают жители более 110 городов.

Из крупных населенных пунктов борьба за кресло мэра продолжается в Генуе, Катадзаро и Аквиле, являющихся административными центрами своих областей, а также в 19 центрах провинций. В каждой из 111 коммун победителя не удалось определить в первом раунде голосования 11 июня.

Главным итогом предыдущего голосования стало поражение итальянской оппозиции: кандидаты от "Движения 5 звезд" не вышли во второй тур выборов, заняв третье или четвертое места во всех семи крупнейших городах, где проходило голосование.

Основное противостояние, таким образом, развернется между коалициями право- и левоцентристов, их представители вышли во второй тур выборов в 19 крупных городах. Местные аналитики отмечают, что результаты первого тура голосования дают преимущество правоцентристам, однако в условиях почти равных показателей решающими могут оказаться голоса избирателей проигравшей оппозиции. Тем не менее, голосование в любом случае покажет распределение сил перед грядущими всеобщими выборами, которые запланированы на начало 2018 года.

Голосовать могут более чем 4 миллиона итальянцев, избирательные участки открыты с 7 до 23 часов по местному времени.