Из-за пожара в пригороде Парижа эвакуировали около ста человек

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Около ста человек эвакуированы из-за пожара в коммуне Булонь-Бийанкур на западе от Парижа, передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, жилой дом загорелся около 7.00 по местному времени (08.00 мск). За час пожарным удалось потушить огонь.

Жители дома были эвакуированы в соседнее учебное заведение. Четыре человека пострадали от дыма.

Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Как сообщает агентство, полиция начала расследование по факту поджога. Отмечается, что огонь, вероятно, возник сразу в трех местах.