В Баку заявили о 148 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (429)

Карабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Апрель 2016 года

Карабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Апрель 2016 года

БАКУ, 25 июн — РИА Новости, Вугар Гасанов. Минобороны Азербайджана заявило в воскресенье о 148 нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки.

"Министерство обороны заявляет, что формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 148 раз", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>