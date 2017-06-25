Times: британские консерваторы хотят поменять премьер-министра

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Члены консервативной партии Великобритании хотели бы видеть на посту премьер-министра страны действующего министра финансов Филипа Хаммонда, сообщает издание Times.

"Я думаю, Филип – наиболее вероятный кандидат на пару лет, а Дэвис будет заниматься Brexit. Он (Хаммонд) более надежный и.о., нежели действующий премьер", — цитирует газета неназванного представителя консервативной партии Британии.

Вместе с тем, назначение Хаммонда – "программа Фил" — может вызвать сопротивление евроскептиков. Они подозрительно относятся к требованиям Хаммонда провести мягкий Brexit, в рамках которого предпочтение отдается бизнесу и рабочим местам, а не контролю за миграцией.

Однако, по мнению консерваторов, Хаммонд сможет преодолеть сопротивление евроскептиков, если назначит нынешнего министра по делам Brexit Дэвиса своим заместителем, а также если "четко покажет, что он является лишь исполняющим обязанности лидером".

Издание сообщает, что, по мнению ряда консерваторов, Дэвис также имеет шансы стать премьером, однако большинство все же выступает за Хаммонда, поскольку 68-летний Дэвис "слишком стар" для должности главы правительства и "должен сосредоточиться на Brexit". Среди возможных кандидатов в премьеры издание называет и нынешнего министра иностранных дел Бориса Джонсона.