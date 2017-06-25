СМИ узнали, что ускорило распространение пламени в Grenfell Tower

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Эффект дымовой трубы, возникший из-за особенностей конструкции, способствовал быстрому распространению пламени при пожаре в лондонском жилом доме Grenfell Tower, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники, близкие к расследованию причин трагедии.

Как сообщается, следствие изучает не только качество облицовки сгоревшей высотки, но и ее конструкцию. Источники издания рассказали, что обшивка здания была прикреплена к бетонным столбам треугольной формы, и из-за этого образовался вакуум.

"Расследование изучает не только материалы, но и конструкцию Grenfell Tower. Трехгранники из облицовки создали вакуум, и пламя быстро поднималось вверх. Чем больше зазор, тем сильнее эффект дымовой трубы. Это одна из версий следствия", — цитирует источник издание.

Ночью 14 июня в Лондоне произошел пожар, загорелся 24-этажный жилой дом Grenfell Tower. Погибли по меньшей мере 79 человек. Скотланд-Ярд в пятницу сообщил новые детали расследования, согласно которым пожар начался из-за холодильника модели FF175BP Hotpoint. Кроме этого, стало известно, что облицовка и теплоизоляция здания не прошли тесты на соответствие нормам противопожарной безопасности.

Здание, в котором произошел пожар, находится не в самом благополучном, хотя и снабженном современной социальной инфраструктурой, районе Лондона — Северном Кенсингтоне. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.