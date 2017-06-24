Госдеп может заблокировать принятое Сенатом решение по дипломатам из РФ

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Разведслужбы США опасается, что госдепартамент, желающий развивать диалог с Москвой, может заблокировать принятое сенатом решение об ограничении передвижения российских дипломатов, пишет издание Politico.

Как сообщается, в мае сенат конгресса США принял документ, который требует от госдепа ужесточить правила передвижения российских дипломатов по стране. Американская разведка подозревает дипломатов из РФ в том, что они в обход существующих правил передвигаются по США и занимаются шпионажем.

Издание поясняет, что поскольку госдеп заинтересован в налаживании "дружественного диалога" с Москвой, он может выступить против новых мер, которые формально должны вступить в силу со 2 августа.

Неназванные американские чиновники рассказали изданию, что в настоящий момент согласование документа между госдепом и конгрессом идет непросто. Более подробно комментировать ситуацию они отказались.