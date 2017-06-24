Турчинов обвинил ополченцев в срыве "хлебного перемирия" в Донбассе

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что ополченцы срывают договоренности о прекращении огня во время уборки урожая.

Ранее пресс-центр штаба военной операции в Донбассе сообщил, что в субботу зафиксировано шесть обстрелов позиций украинских силовиков, двое военных погибли и двое пострадали.

"На протяжении этих суток огонь снова не прекращался, снова были произведены обстрелы… Что касается прекращения огня, к сожалению, за последние два месяца — это третья или четвертая договоренность о прекращении огня. Они постоянно нарушаются со стороны (ополченцев)… Я не помню ни одной договоренности, которую они соблюдали. Не более полусуток держатся эти договоренности, и они начинают их нарушать", — цитирует Турчинова украинское агентство УНИАН.

По словам Турчинова, на этой недели немного уменьшилось количество обстрелов по позициям силовиков со стороны ополченцев из-за интенсивной работы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее в среду контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планировался "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".